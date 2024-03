États-Unis : le train d'atterrissage d'un Boeing 737 MAX s'effondre, l'avion fait une sortie de piste

Un avion de la compagnie United Airlines a terminé sa course sur l'herbe, ce vendredi aux États-Unis. En cause ? L'effondrement de son train arrière gauche. L'incident, qui n'a pas fait de victime, concerne un Boeing 737 MAX 8.

Après la roue, le train d'atterrissage. Un avion qui effectuait un vol interne aux États-Unis est sorti de piste au moment de son atterrissage à Houston ce vendredi, rapportent les médias américains, dont le site spécialisé One Mile at a Time. D'après la même source, alors que l'engin en provenance de Memphis venait d'atterrir, il a terminé sa course sur l'herbe, en bout de piste, son train arrière gauche effondré.

Une série d'incidents

Selon les médias américains, aucun passager ni membre de l'équipage du vol United Airlines n'a été blessé, et tous ont pu quitter l'avion quelques minutes plus tard. Aucune explication n'a encore été donnée sur les causes de l'effondrement du train d'atterrissage de ce Boeing 737 MAX 8, un modèle déjà confronté à plusieurs incidents ces dernières années.

En 2020, plusieurs pays avaient ainsi cloué au sol tous les Boeing 737 MAX 8 à la suite de deux crashs ayant fait 346 morts en l'espace de cinq mois. L'avionneur américain traverse d'ailleurs une mauvaise période. Pas plus tard que jeudi 7 mars, toujours aux États-Unis, un Boeing 777 a dû atterrir en urgence à Los Angeles après avoir perdu le pneu d'une de ses roues pendant son décollage.

En outre, début janvier, une porte-bouchon d'un Boeing 737 MAX 9, de la compagnie Alaska Airlines, s'est détachée de la carlingue quelques minutes après le décollage. Des enquêtes ont alors été ouvertes par les autorités américaines en charge de la sûreté aérienne, et un rapport d'une commission indépendante désignée par le régulateur aérien a notamment pointé des lacunes dans les dispositifs du constructeur en matière de sécurité.