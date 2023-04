États-Unis : pourquoi des conservateurs appellent-ils à boycotter la bière Bud Light ?

Malgré l’appel au boycott, Joanna Schwartz, professeure de marketing au Georgia College, interrogée par Le Parisien, n’imagine pas une chute des ventes de Bud Light, bien au contraire. "Il s’agissait avant tout d’une publicité pour TikTok. Et l’une des choses qui s’est produite lorsque les conservateurs ont réagi à cette publicité, c’est qu’elle a changé de plateforme. Maintenant, vous ne la voyez plus seulement sur TikTok, Facebook et Instagram. Vous voyez des mèmes qui se développent partout, des articles et des interviews qui créent plus de buzz autour de la marque", relate-t-elle.

Après sa collaboration avec Bud Light, Dylan Mulvaney a annoncé un partenariat avec Nike qui a aussi suscité de nombreux commentaires transphobes.