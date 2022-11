États-Unis : les parcs nationaux exhortent à ne pas lécher les crapauds venimeux (et hallucinogènes)

Le service des parcs nationaux ne précise pas la quantité de personnes adeptes du léchage de ces crapauds qui résident au nord du Mexique et au sud-ouest des États-Unis, mais cette pratique figure dans des séries télévisées animées comme les Simpson et Les Griffin. Des personnalités, comme le champion de boxe Mike Tyson, ont évoqué l'utilisation de cette substance à des fins thérapeutiques, récréatives, et même spirituelles. Chassé en masse pour sa peau vénéneuse, le crapaud du désert de Sonora aurait déjà quasiment disparu, selon les scientifiques.