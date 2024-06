La condamnation de Donald Trump a déclenché une vague de soutien massive aux États-Unis, assurent les partisans de l'ancien président. Selon son équipe, 50 millions de dollars de donations en ligne auraient été récoltés en seulement 24 heures.

La condamnation au pénal de Donald Trump a-t-elle dopé ses partisans ? L'équipe de campagne de l'ancien président américain a annoncé vendredi la récolte de plus de 50 millions de dollars en l'espace de 24 heures, grâce à de nombreuses donations en ligne. L'entourage de Trump assure que cette décision de justice a galvanisé ses partisans "comme jamais auparavant".

La somme récoltée ? "C'est plus de 2 millions de dollars par heure", s'est félicité son équipe de campagne dans un communiqué. "Quelques minutes après l'annonce du verdict, notre système de levée de fonds numérique était dépassé par le soutien, et, malgré des retards temporaires liés à la fréquentation en ligne, le président Trump a levé 34,8 millions de dollars via des petites sommes", ont rapporté ses conseillers. Un montant qui n'a cessé de progresser, pour atteindre vendredi soir 52,8 millions de dollars.

Les proches de Donald Trump se réjouissent notamment du fait que 30% des dons soient effectués par de nouveaux donateurs. "Joe l'escroc et les démocrates, avec leur chasse aux sorcières, ont réveillé le mouvement MAGA ("Make America Great Again", slogan de Donald Trump, NDLR) comme jamais auparavant", ont ajouté ses proches.

Donald Trump a été reconnu coupable jeudi à son procès pénal à New York pour des paiements dissimulés à l'actrice X Stormy Daniels, un séisme pour l'ex-président américain en pleine course à la Maison-Blanche. Ce verdict n'empêche pas pour autant le milliardaire républicain de 77 ans d'être candidat à la présidentielle de novembre, face au démocrate Joe Biden, même en cas de condamnation à une peine de prison. Donald Trump a dénoncé un procès "truqué".