États-Unis : les utilisateurs de Tinder pourront vérifier le casier judiciaire de leurs "matchs"

Démasquer les profils dangereux. C'est l'objectif fixé par la célèbre application de rencontres en ligne Tinder. Celle-ci a annoncé qu'elle allait offrir à ses utilisateurs aux États-Unis la possibilité de vérifier le casier judiciaire des personnes pour lesquelles ils manifestent un intérêt. Si certains experts doutent de l'efficacité de cet outil, il est supposé renforcer sa sécurité.

Concrètement, comment cela va-t-il fonctionner ? Depuis l'application mobile, les membres américains de Tinder pourront accéder à Garbo - un site à but non lucratif permettant de faire des recherches sur des antécédents judiciaires - afin d'y entrer des informations basiques sur leur "match" (comme le prénom et le numéro de téléphone). Si plusieurs résultats correspondent à ces données, Garbo demandera des informations complémentaires, tel que l'âge de la personne. Au-delà des deux premières requêtes gratuites, chaque recherche sera facturée 2,50 dollars, auxquels s'ajouteront des frais de traitement.

Dans le cas où des antécédents judiciaires seront avérés, les utilisateurs seront incités à les signaler auprès de Tinder. "Le meilleur indicateur de violences ou d'abus à venir, ce sont les antécédents révélant ce type de comportement", a justifié Kathryn Kosmides, fondatrice de Garbo. "Qu'il s'agisse de rencontres en ligne ou des dizaines d'autres façons de rencontrer des étrangers à l'ère numérique moderne, nous devons savoir si nous mettons potentiellement notre sécurité en danger", a-t-elle ajouté. Le site non lucratif ne prend toutefois pas en compte certains délits comme la possession de drogues ou encore le vagabondage.