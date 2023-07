États-Unis : qui est l'ex-disciple de la secte de Charles Manson, libérée après 50 ans de prison ?

À l'été 1969, les membres de la secte satanique de Charles Manson avaient semé la terreur à Los Angeles où ils avaient commis au moins neuf meurtres d'une grande sauvagerie. Parmi leurs victimes figurait l'actrice et mannequin Sharon Tate, alors mariée au cinéaste Roman Polanski.

Leslie Van Houten avait été reconnue coupable d'avoir participé au meurtre d'un couple, Leno et Rosemary LaBianca, à leur domicile en août 1969. Elle avait expliqué des années plus tard dans les médias avoir été sous l'emprise du LSD, une drogue hallucinogène, au moment du double meurtre, et avoir poignardé "environ 16 fois" Rosemary LaBianca.