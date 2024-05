Los Angeles : affrontements sur le campus d'UCLA près de manifestations pro-palestiniennes

Des affrontements ont éclaté mercredi en marge de rassemblements pro-palestiniens sur le campus de l'Université UCLA, à Los Angeles. La police a dû intervenir, une première sur le campus de l'université californienne.

La tension ne cessait de grimper, miroir du débat impossible qui fait rage aux États-Unis autour du conflit israélo-palestinien. Ce mercredi 1er mai, la police a dû intervenir pour faire cesser des affrontements en marge de rassemblements pro-palestiniens sur le campus de l'Université UCLA, à Los Angeles.

Jusqu'ici, contrairement à des dizaines d'autres établissements américains secoués par la mobilisation pro-palestinienne ces derniers jours, la prestigieuse université de Los Angeles n'avait pas requis l'intervention de la police. Mais la situation était de plus en plus tendue depuis dimanche dernier et l'installation d'un rassemblement pro-israélien juste en face du campement pro-palestinien de l'université. Les deux camps, soutenus par de nombreux manifestants extérieurs au campus, en étaient d'ailleurs venus aux mains, avec des bousculades et des insultes.

La police au secours des autorités universitaires

Mais ce mercredi, après des affrontements entre militants pro-israéliens et pro-palestiniens, la police de Los Angeles a dû intervenir, répondant "immédiatement (...) à l'appel (des autorités universitaires, ndlr) pour de l'aide sur le campus", a écrit sur X un porte-parole de la ville.

Selon le Los Angeles Times, juste avant minuit, des contre-manifestants ont tenté d'abattre les barricades entourant le campement situé sur le campus. Après minuit, certains ont tenté de pénétrer à l'intérieur. Du gaz lacrymogène a été utilisé, et certains manifestants pris en charge pour des soins oculaires. Les images transmises par les télévisions américaines montrent également des manifestants et des contre-manifestants s'affrontant à coups de bâton, se lançant des objets et tirant des feux d'artifice les uns sur les autres.