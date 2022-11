États-Unis : le Powerball reporte le tirage de sa loterie record de 1,9 milliard de dollars

"Les numéros gagnants seront publiés dès qu'ils seront disponibles", a-t-elle annoncé, des résultats à retrouver sur son compte Twitter et sur le site du Powerball, qui indique encore la date initiale du tirage. "Actuellement, une loterie participante est toujours en train de traiter ses données de vente et de jeu", a indiqué la société un peu plus tard, soulignant qu'il est "probable que nous ne connaîtrons pas les résultats officiels du tirage Powerball avant mardi matin", soit l'après-midi en France.

L'annonce de ce retard a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes faisant part de leur impatience. "À ce stade, il suffit de donner un million à tous ceux qui ont joué et c'est bon", s'amuse l'un d'eux. "Tout le monde en train de rafraîchir la page web du Powerball", écrit un autre, en légende d'une vidéo montrant des dizaines de personnes s'agitant devant des machines à sous.