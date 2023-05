États-Unis : malgré la succession des fusillades mortelles, le Texas s'accroche à ses armes à feu

Un homme a ouvert le feu ce samedi après-midi dans un centre commercial de Allen, une commune texane de 80.000 habitants. Les clients étaient en train de faire leurs achats du week-end, lorsqu'un homme âgé de 33 ans, identifié par les enquêteurs comme Mauricio Garcia, et originaire de la ville voisine de Dallas, a déclenché les tirs de son fusil d'assaut. Six personnes ont été tuées sur place, deux autres sont décédées un peu plus tard à l'hôpital, tandis que l'on compte sept blessés. L'assaillant a été abattu par un policier présent sur les lieux, et les motivations de son acte sont encore inconnues.

Joe Biden a dénoncé "un acte insensé de violence", et a de nouveau appelé le Congrès à interdire les armes d'assaut, sans illusion sur les chances d'y parvenir : les Républicains, qui contrôlent désormais la Chambre des représentants, y sont toujours farouchement opposés. De son côté, le gouverneur du Texas Greg Abbott a déploré une "tragédie indicible", tout en estimant, dans une interview accordée à Fox News, que la vraie solution aux tueries de masse était à rechercher du côté de la "santé mentale" des tireurs, et non de celui des armes.