États-Unis : un adolescent sauve sa petite sœur d'un enlèvement grâce à son lance-pierre

Il l'avait déjà ceinturée, et s'était emparé d'elle pour repartir dans la forêt, selon l'interprétation de la police, quand le frère de la fillette est intervenu. Il avait repéré l'homme en approche depuis la fenêtre de sa chambre, et est sorti avec la seule arme dont il disposait : son lance-pierre. Alors que sa sœur se débattait et parvenait à se dégager, l'adolescent de 14 ans a atteint le ravisseur à la tête et au thorax, l'obligeant à fuir sans sa victime.