Élections de mi-mandat : "Donald Trump veut se venger, c’est sa motivation première"

On parle beaucoup des "bébés-Trump", qui pourraient faire leur entrée au Congrès…

Ils sont très nombreux : on a calculé que lors du scrutin du 8 novembre, 60% des électeurs américains se trouveront dans une circonscription leur offrant la possibilité de voter pour un candidat qui conteste la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Cela représente donc beaucoup de monde, et un certain nombre d’entre eux pourraient entrer à la Chambre des représentants, comme au Sénat.

Dans le camp républicain, les figures émergentes sont de différents styles. Quelqu’un comme Ron DeSantis, qui devrait être réélu gouverneur de Floride, est très ressemblant à Donald Trump, avec cette différence qu’il a 30 ans de moins. L'ancien président le déteste d’ailleurs pour cela, parce que justement cela ouvre la possibilité d’une succession. Ce n’est pas un ressentiment fondé sur une opposition politique, mais sur une rivalité de personnes.

On parle aussi beaucoup de Greg Abbott, au Texas, ou de J.D. Vance, candidat au poste de sénateur de l’Ohio, qui sont complètement alignés sur Trump et son récit d’élection présidentielle volée. Il y a aussi Marjorie Taylor Greene, qui est encore plus extrémiste que Trump, et qui revendique une place de premier plan au sein du parti républicain. Elle était complètement à la marge, on la classait dans les "cinglés", pour parler abruptement : elle est d’une incompétence totale, mais elle porte des convictions radicales. Maintenant, elle revendique d’être la n°2 de la chambre des Représentants, et se verrait aussi très bien en colistière de Trump, s’il se représente, et ça n'a rien d'impossible.