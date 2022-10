Élections de mi-mandat : Joe Biden place le droit à l'avortement au cœur de la campagne

Et pour obtenir cela... il faut penser à voter aux élections de mi-mandat, qui ne s'annoncent pas bonnes pour les démocrates. "Pour l'instant, il nous manque quelques voix", a reconnu le président américain, en appelant les électeurs à envoyer davantage d'élus démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants. "Si vous le faites, je vous promets que la première loi que j'enverrai au Congrès visera à codifier Roe" a-t-il poursuivi en conséquence, "et dès que le Congrès l'aura adoptée, je la signerai, en janvier, pour les 50 ans" de cet arrêt historique.