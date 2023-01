États-Unis : Mike Tyson de nouveau accusé de viol

Mike Tyson est rattrapé par la justice. Une fois de plus. La légende de la boxe, aujourd'hui âgée de 56 ans, fait l'objet d'une plainte pour viol depuis le début de l'année. Il est accusé par une femme de l'État de New York, qui a porté plainte au civil dans le comté d'Albany, de l'avoir abusée sexuellement au début des années 1990 après leur rencontre dans une discothèque, rapporte Times Union of Albany. La plaignante, qui tient à rester anonyme par peur d'être "attaquée par les médias et tous les fans" de l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps, réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cette procédure visant Mike Tyson a été rendue possible par une loi de l'État de New York, l'Adult Survivors Act, entrée en vigueur fin novembre 2022. En vertu de cette loi, ouverte pendant un an, les victimes présumées d'agression sexuelle peuvent poursuivre rétroactivement les auteurs afin de réclamer un procès au civil, sans craindre de délai de prescription.