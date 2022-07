Quand Joe Biden lit à voix haute... les consignes de son prompteur

"Fin de citation. Répétez la phrase." Critiqué pour sa timide défense du droit à l'avortement, Joe Biden a appelé vendredi 8 juillet les électeurs à voter en masse aux prochaines législatives pour contrer une Cour suprême "hors de contrôle". Une prise de parole solennelle, mais néanmoins d'une gaffe comme seul le président américain en a le secret.

S'adressant au peuple américain depuis la Maison Blanche, le président a tenu un bref discours. Ce dernier était lu sur un prompteur, puisque Joe Biden a prononcé des consignes qui apparaissaient sur ce dernier : "End of the quote. Repeat the line" ("Fin de citation. Répétez la ligne"). Interrogé après l'intervention du président, l'attaché de presse adjoint de la Maison Blanche a tenté d'éteindre le buzz, assurant que Joe Biden avait dit "laissez-moi répéter cette ligne" et non "répéter la ligne".