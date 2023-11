Henry Kissinger, géant de la diplomatie américaine, est mort à l'âge de 100 ans

L'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger est mort mercredi à 100 ans. Il a marqué d'une empreinte indélébile la politique étrangère des États-Unis de la seconde moitié du XXᵉ siècle.

La mort d'un mythe de la diplomatie américaine. Henry Kissinger, secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort mercredi à l'âge de 100 ans, a annoncé son organisation.

Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, M. Kissinger "est mort aujourd'hui dans sa maison du Connecticut", a indiqué son cabinet de conseil Kissinger Associates, dans un communiqué, sans préciser la raison du décès. La famille du diplomate organisera des funérailles privées, précise le communiqué, évoquant une cérémonie d'hommage publique ultérieure à New York.

"Un géant de l'Histoire" selon Emmanuel Macron

De nombreuses personnalités politiques ont salué la disparition du diplomate. "Henry Kissinger était un géant de l’Histoire. Son siècle d’idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde. La France adresse ses condoléances au peuple américain", a réagi Emmanuel Macron. "Maître en diplomatie, personnalité d'exception, Prix Nobel de la Paix, Henry Kissinger aura marqué son siècle de vie", a écrit sur Twitter Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Le fait qu'un tel homme, réfugié de l'Allemagne nazie, ait pu devenir chef de la diplomatie américaine "raconte tant sa grandeur que la grandeur de l'Amérique", a déclaré l'ancien président américain George W. Bush dans un communiqué. "C'est une perte énorme pour nos deux pays et pour le monde", a assuré l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Xie Feng, estimant que "l'histoire se souviendra de ce que le centenaire a apporté aux relations entre la Chine et les Etats-Unis".

"Diplomate de légende"

Juif allemand né en 1923 en Bavière, Heinz Alfred Kissinger, il fuit l'Allemagne nazie et est naturalisé américain à l'âge de 20 ans. Fils d'instituteur, il avait intégré le contre-espionnage militaire et l'armée américaine avant de poursuivre de brillantes études à Harvard, où il a également enseigné.

Reconnaissable à sa grosse monture de lunettes, il s'est imposé comme le visage de la diplomatie mondiale lorsque le républicain Richard Nixon l'a appelé à la Maison-Blanche en 1969 comme conseiller à la sécurité nationale, puis comme secrétaire d'État, cumulant les deux postes de 1973 à 1975. Il survivra au départ de M. Nixon - qui démissionna en 1974 en raison du scandale du Watergate - et resta maître de la diplomatie sous son successeur Gerald Ford jusqu'en 1977.

Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 1970, Henry Kissinger a vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des États-Unis, comme le soutien au coup d'État de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam. La signature d'un cessez-le-feu lui a valu le prix Nobel de la paix avec le dirigeant Nord-Vietnamien en 1973, l'un des plus controversés dans l'histoire du Nobel.

L'homme, qui avait fêté ses 100 ans en mai, avait conservé l'oreille des grands de ce monde, bien des décennies après avoir quitté ses responsabilités dans les affaires internationales. Il s'était ainsi rendu à Pékin en juillet pour s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping, qui avait salué à cette occasion un "diplomate de légende".