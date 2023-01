Mort de Tyre Nichols : la vidéo choc de l’arrestation d’un jeune Afro-Américain passé à tabac par des policiers

Les premières images de la vidéo sont capturées par les caméras piéton des policiers. Ils les montrent au volant, pourchassant une voiture. Quand celle-ci s'arrête, les policiers, tous Afro-américains, se précipitent en hurlant : "Sors de cette voiture ! Sors de cette putain de voiture". Tyre Nichols n'en a pas le temps. L'un des policiers tente de l'extraire avec violence du véhicule.

On entend alors le jeune homme tenter de calmer le jeu : "Je n'ai rien fait", "je veux juste rentrer chez moi !". Les policiers autour de lui crient de plus belle : "Allonge-toi ! Tourne-toi !". "Ok, je suis allongé", répond-il. Les policiers ne cessent de hurler, visiblement en proie à la panique. Il tente alors de se dégager. Aspergé de gaz irritant à bout portant et visé par un Taser, il parvient à s'échapper.

La vidéo suivante est d'une intense violence. Tyre Nichols est à terre, maintenu par deux policiers. L'un d'entre eux lui donne un premier coup de genou, un troisième policier s'approche, matraque en main, et frappe à deux reprises l'homme à terre. Un quatrième s'avance au moment où ses collègues parviennent à redresser Tyre Nichols. Et lui aussi frappe, mais avec les poings, à cinq reprises, directement au visage de celui qu'il est censé interpeller. Les coups pleuvent, il reste un moment debout avant de s'écrouler à terre.