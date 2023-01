VIDÉO - États-Unis : mort du cousin de la cofondatrice de "Black Lives Matter" après une arrestation violente à Los Angeles

Tasé à mort par la police. Keenan Anderson, un Afro-américain noir de 31 ans, est décédé d'une crise cardiaque dans les heures qui ont suivi son interpellation musclée par agents de police de Los Angeles. Les faits, qui ont suscité de vives réactions aux États-Unis, remontent au 3 janvier, mais les vidéos embarquées de l'arrestation, impliquant l'utilisation prolongée d'un pistolet Taser par les forces de l'ordre, n'ont été rendues publiques que, mercredi 11 janvier, par la police de L.A.

On y voit cet enseignant du secondaire fébrile et agité, après avoir été mêlé à un banal accident de la circulation dans le quartier de Venice. Les agents impliqués emploient la force pour maîtriser ce père de famille, le plaquant au sol où ils lui infligent des décharges électriques, longues et répétées, pour qu'il arrête de se débattre. "Les policiers ont lutté avec Anderson durant plusieurs minutes, usant d'un Taser, de leur poids corporel, de prises fermes et de clés de bras pour vaincre sa résistance", a expliqué dans un communiqué le LAPD, précisant que la victime était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits.