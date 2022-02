États-Unis : une femme enceinte noire a trois fois plus de risques de mourir qu'une blanche

Une inégalité à peine croyable. Aux États-Unis, la mortalité maternelle a encore augmenté en 2020, avec 861 morts enregistrées, selon un rapport du National Center For Health Statistics, publié mercredi 23 février. Le taux s'est élevé à 23,8 décès pour 100.000 naissances, un plus haut depuis 1968 (17,4 pour 100.000 naissances en 2018, 20,1 en 2019). Les données pointent surtout de fortes inégalités : les femmes noires ont trois à quatre fois plus de risque de mourir que les blanches.

Un chiffre déjà avancé dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2015 et depuis confirmé par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Le thème s'était même invité dans la campagne présidentielle américaine. La future vice-présidente, Kamala Harris, candidate à l'investiture démocrate pour l'élection de 2020, s'est dite choquée. "Nous devrions tous être outrés que cela se passe aux États-Unis", dénonçait la sénatrice de Californie.