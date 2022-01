Naufrage au large de la Floride : cinq corps retrouvés, les recherches stoppées

Les chances de retrouver davantage de survivants s'amenuisant au fil des jours, les autorités américaines ont annoncé la fin des recherches "actives". "Si nous ne recevons pas d'informations supplémentaires nous permettant d'affiner nos recherches ou de nous orienter vers d'autres survivants, nous suspendrons les recherches actives à la tombée de la nuit", a déclaré la capitaine des garde-côtes du secteur de Miami, Jo-Ann Burdian, lors d'une conférence de presse. "Malheureusement, nous sommes arrivés au moment le plus difficile de ce genre d'opération, où nous avons à décider de l'arrêt des recherches actives", a-t-elle ajouté. "À chaque instant qui passe", il devient "plus improbable que quiconque ait pu survivre", conclut-elle gravement.

Une enquête par la justice américaine. Les enquêteurs soupçonnent une "opération de trafic d'être humains", décrivant un "itinéraire habituel" pour un tel trafic "entre les Bahamas et le sud-est des États-Unis". "Le but de cette enquête est d'identifier, d'arrêter et de poursuivre tout responsable ou groupe criminel qui a organisé, facilité ou profité de cette entreprise vouée à l'échec", a déclaré jeudi Anthony Salisbury, un enquêteur.