Netflix en a fait un docu-série : un puissant avocat jugé coupable des meurtres de sa femme et de son fils

Alors qu'il encourt la réclusion à perpétuité, Alex Murdaugh était accusé d'avoir volé des sommes folles à son cabinet d'avocat, à ses amis et même au fils de sa femme de ménage, et d'avoir abattu ses proches pour éviter d'être démasqué. S'il a reconnu ces vols, destinés selon lui à nourrir une addiction coûteuse aux opiacés et à compenser de mauvais investissements, il n'a jamais admis le double meurtre. Selon l'accusation, l'avocat déchu a abattu avec deux fusils distincts son épouse Maggie, 52 ans, et leur fils cadet Paul, 22 ans, le 7 juin 2021, dans le comté de Colleton, près du chenil de leur immense propriété.

La veille du verdict, les jurés s'y étaient rendus pour s'imprégner des lieux. C'était la première fois en un mois et demi que les caméras de télévision étaient tenues à l'écart. Car l'affaire a fasciné aux États-Unis, où tous les médias, y compris les plus sérieux, ont disséqué la vie de cette famille opulente, fière de ses trois générations de procureurs et juges locaux, ainsi que la déchéance du père. Outre une multitude de podcasts retraçant l'affaire, un documentaire Murdaugh Murders : A Southern Scandal figure dans les programmes les plus bingwatchés sur Netflix, avec 40 millions d'heures visionnées la semaine dernière.