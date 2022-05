Deux corps en 10 jours : avec la sécheresse, un lac du Nevada rejette ses cadavres

Selon toute vraisemblance, le meurtre ne serait pas l'hypothèse la plus probable pour le second corps retrouvé samedi. "À ce stade, nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un acte criminel", a déclaré ce lundi un lieutenant de la police de Las Vegas, à la chaîne d'information américaine CNN. Les services d'enquête privilégient actuellement la piste de la noyade. Un médecin légiste doit déterminer les causes de la mort. Une tâche qui peut être d'autant plus difficile si l'individu a séjourné un long moment dans l'eau.