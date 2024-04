États-Unis : nouvel incident sur un Boeing contraint de faire demi-tour après la perte d'un capot en vol

Un Boeing 737-800 de la Southwest Airlines en direction du Texas a été contraint de faire demi-tour ce dimanche. L'incident s'est produit quelques minutes après le décollage lorsque le capot d’un moteur s'est détaché en plein vol. Une enquête a été ouverte.

C'est le dernier incident en date d'une série noire chez Boeing dont les images relayées sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à devenir virales. Un avion 737-800 de la Southwest Airlines à destination du Texas, aux États-Unis, a été contraint de faire demi-tour quelques minutes seulement après son décollage de l'aéroport de Denver, dans le Colorado, ce dimanche. En cause ? La perte d'une partie du capot protégeant le moteur droit de l'appareil à plus de 3140 mètres d'altitude.

Après avoir annoncé un "retour immédiat" à la porte d'embarquement, le vol Southwest 3695, avec les 135 passagers et six membres de l'équipage à son bord, a donc été contraint d'atterrir sur le tarmac qu'il avait quitté pas moins de trente minutes plus tôt. L'avion a ensuite été remorqué jusqu'à la porte de débarquement par mesure de sécurité.

"Nous sommes vraiment désolés pour toute inquiétude causée ce matin", a déclaré la compagnie américaine, interpellée sur les réseaux sociaux par un des passagers. Refusant de préciser la date de la dernière opération de maintenance du moteur, Southwest a toutefois indiqué que les équipes de maintenance procédaient à l’examen de l’appareil, entré en service en juin 2015. La Federal Aviation Administration (FAA) a pour sa part ouvert une enquête destinée à déterminer les causes de l'incident, selon Reuters.

Alors que depuis le début de l'année, des dizaines d'incidents ont eu lieu à bord des avions Boeing, un audit a été lancé par la FAA, accablant la fabrication des 737 MAX.