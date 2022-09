États-Unis : un jeune Afro-Américain tué dans son lit par la police

Toujours sur les mêmes images, on peut voir des policiers frapper à plusieurs reprises à la porte d'un appartement et s'identifier comme étant des agents des forces de l'ordre. On assiste également à l'interpellation de deux premiers individus. Et ce, avant que les agents ne se dirigent vers la chambre de Donovan Lewis. "Police de Colombus. Si vous êtes à l'intérieur, faites-vous connaître", dit un officier sur la vidéo diffusée. Hors champ, on peut entendre un homme dire : "Ils dorment". L'officier répète : "Sortez. Sortez maintenant", avant qu'il n'intervienne et tire sur le jeune homme.