États-Unis : après avoir meurtri la Floride, l'ouragan Ian menace désormais le sud-est du pays

"Ian n'est plus un ouragan normal. Il s'agit plutôt d'un hybride, combinant un ouragan avec un système de tempête typique", précise un météorologue sur CNN. La chaîne américaine rappelle que le phénomène climatique se fait déjà ressentir sur les côtes de Géorgie et celles de la Caroline du Sud avec des "vents violents et des précipitations féroces". "Sur le radar, Ian a l'air d'avoir des fronts et non un œil circulaire", ajoute le météorologue, pour justifier l'aspect inhabituel de cet ouragan. "Cela empêchera la tempête de se renforcer davantage". Cela signifie en outre que "les vents de cet ouragan s'étendront plus loin, le long de la côte", même pour les villes qui ne seront pas traversées par l'ouragan, explique-t-il encore.