"Nous ne sommes pas seuls" : cet agent du renseignement américain qui alerte (très) sérieusement sur les ovnis

Ancien soldat de l'US Air Force, David Charles Grusch, 36 ans, a servi au sein des forces armées en Afghanistan, avant de travailler pendant quatorze ans à l'Agence nationale de renseignement géospatiale (NGA) et a notamment été affecté, de 2019 à 2021, à l'équipe chargée d'enquêter sur les ovnis. C'est en tant qu'officier du renseignement américain qu'il a travaillé sur les phénomènes aériens non identifiés, et particulièrement sur des images captées par des pilotes américains où l'on distingue des objets dotés "de caractéristiques inconnues".

En avril, ce dernier a décidé de quitter l'armée après avoir reçu des nombreuses menaces, dont des menaces de mort, affirme-t-il au Parisien. Estimant qu'il y a "un vrai risque à rester anonyme" dans une telle situation, il cherche aujourd'hui à rendre l'affaire publique pour s'attirer "un soutien public". C'est à ce titre qu'il a déclenché la procédure auprès du Congrès pour être reconnu en tant que lanceur d'alerte. "Je veux être un leader d’opinion sur ce sujet", explique-t-il, soulignant avoir "plus d’informations" qu'il publiera plus tard. Et de poursuivre : "je lancerai cette année une fondation à but non lucratif pour aider le milieu scientifique à démarrer des protocoles sur ce sujet, depuis les étudiants de premier cycle jusqu’aux diplômés".