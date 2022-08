États-Unis : une touriste fait une chute gravissime et se retrouve avec un million de dollars de frais médicaux

Autre motif d'inquiétude, sa facture de soins a d'ors et déjà dépassé le million de dollars et pourrait continuer à gonfler, dépassant largement la couverture d'assurance privée de 250.000 dollars de l'étudiante de l'université d'Ortego. Sa famille a par conséquent lancé une collecte de fonds en ligne pour payer cette facture astronomique et ramener Anna en Nouvelle-Zélande, où ses frais médicaux devraient être pris en charge par le système national de santé. Un rapatriement compliqué par l'état de la jeune fille. Selon les spécialistes chirurgicaux, ils ne pourraient pas permettre son déplacement avant plusieurs semaines. Plus de 240.000 dollars ont déjà été récoltés.