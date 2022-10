États-Unis : le plus vieux chien du monde est décédé à l'âge de 22 ans

"Pebbles, le chien le plus vieux du monde, est malheureusement décédée de manière naturelle et paisible, chez elle et entourée de sa famille", ont écrit ses maîtres, sur le réseau social Instagram. La chienne était née le 28 mars 2000 à Long Island dans l'État de New York et a vécu la plupart du temps dans l'État de Caroline du Sud. Malgré son petit gabarit et ses deux petits kilogrammes, la chienne a mis au monde 32 chiots durant ses 22 ans d'existence.