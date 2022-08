Perquisition chez Donald Trump : le FBI aurait cherché des documents classifiés sur des armes nucléaires

Lors du raid du FBI, une source proche de l'enquête a indiqué que la police fédérale avait récupéré environ 10 boîtes dans la propriété du milliardaire. Tard jeudi, Donald Trump a appelé à la publication immédiate de ces documents. "Non seulement je ne m'opposerai pas à la publication de documents liés au raid et au cambriolage non américains, injustifiés et inutiles de ma maison à Palm Beach", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. "Mais je vais encore plus loin en ENCOURAGEANT la publication de ces documents, même s'ils ont été rédigés par des démocrates de gauche radicale et d'éventuels futurs opposants politiques, qui ont un intérêt direct fort et puissant à m'attaquer, comme ils l'ont fait au cours des six dernières années."