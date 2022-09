Perquisition chez Donald Trump : un document sur les armes nucléaires d'un pays étranger saisi

Pour rappel, la police fédérale - le FBI - avait perquisitionné Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, le 8 août dernier. Les forces de l'ordre y avaient saisi des cartons de documents confidentiels que le républicain n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison Blanche, en dépit des demandes répétées. Parmi les textes saisis figurent 18 documents classés "top secret", plus de 50 "secrets" et 31 "confidentiels". Quelques jours plus tard, le Washington Post, déjà, révélait que la police était à la recherche de renseignements ayant trait à des armes nucléaires.