États-Unis : vers la première pilule contraceptive en vente libre ?

Dans un communiqué, la directrice des opérations stratégiques et de l’innovation chez HRA Pharma s’est félicitée de cette procédure qui "marque un tournant dans l’accès aux contraceptifs et pour l’équité en matière de procréation aux États-Unis". En cas de décision favorable des autorités, cela "aidera encore plus de femmes et de personnes à accéder à la contraception sans faire face à des obstacles inutiles", a-t-elle tenu à ajouter.