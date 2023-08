États-Unis : une victime de "revenge porn" obtient plus d'un milliard de dollars d'indemnités

Pire, l'homme était revenu vers D.L. plusieurs mois après avoir commencé son harcèlement. "Tu passeras le reste de ta vie à essayer et à échouer de t'effacer d'Internet", lui avait-il écrit. Dans une démarche "paranoïaque" et "délirante", telle que l'a estimé par la justice texane, l'homme avait aussi infiltré le système de sécurité du domicile de la victime.

Dans le détail, le mis en cause a été condamné à verser 200 millions de dollars pour "angoisse mentale passée et future" ainsi qu'un milliard de dollars d'intérêts "exemplaires". Le verdict n'évoque pas la question d'un emprisonnement. "Bien qu'il soit peu probable qu'une telle somme soit récupérée, le verdict compensatoire redonne à [la victime] sa réputation. Nous espérons que le montant stupéfiant de ce verdict envoie un message de dissuasion et empêche les autres de se livrer à cette activité ignoble", réagit dans un communiqué l'avocat de la victime, Bradford Gilde.

Ce n'est pas la première fois que la justice américaine parvient à un verdict impressionnant en matière de revenge porn. En 2018, une Californienne avait reçu près de 7 milliards de dollars après avoir vu certaines de ses photos intimes être postées sur des sites pornographiques.