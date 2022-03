Pour la première fois depuis l'ouverture de Guantanamo, l'ONU invitée à s'y rendre

Elle a rappelé que le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture avait "déterminé que les conditions actuelles au camp de Guantanamo constituent des circonstances qui relèvent de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants en vertu du droit international". "Ces hommes vivent avec le traumatisme profond de la torture psychologique et physique", a-t-elle ajouté. "Le maintien de leur détention sur le site où ils ont subi des violations aussi profondes constitue une violation implacable de leurs droits fondamentaux". Ceux qui ont été transférés hors de Guantanamo "continuent de vivre dans les limbes de la légalité, sans recours, sans statut juridique ni réhabilitation dans les pays de réinstallation ou d'origine", a-t-elle condamné.