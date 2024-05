États-Unis : pourquoi des fontaines à eau sont-elles brandies dans les manifestations pro-palestiniennes ?

Certaines universités américaines sont occupées par des étudiants pro-palestiniens depuis une semaine. Sur les réseaux sociaux, les fontaines à eau sont devenues un signe de ralliement au mouvement étudiant. Un symbole repris aux manifestations contre la guerre du Vietnam en 1968.

Des dessins sur les murs et des chants scandés par les manifestants, le tout sur un thème un peu particulier : l'eau. Depuis quelques jours, les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne dans les facultés américaines se rassemblent autour de simples fontaines à eau. Elles sont même devenues des symboles de la contestation.

À l'origine, une vidéo postée sur Twitter. On y voit un groupe d'étudiants au sein de l'université polytechnique de Californie. Ils font face à des policiers leur barrant le chemin. L'un des manifestants, resté anonyme, brandit alors une bonbonne vide, en plastique, récupérée sur un distributeur d'eau. Il s'en sert plusieurs fois pour frapper un policier à la tête.

L'emblème peut sembler amusant mais il n'est pas nouveau. The Guardian rapporte que les étudiants de Columbia, à New-York, s'en étaient déjà saisis... en 1968. Ils manifestaient alors contre la guerre menée au Vietnam. Un millier d'entre eux avait occupé les bâtiments de l'université, avant d'en être violemment expulsés au bout d'une semaine. La mobilisation s'était ensuite étendue à d'autres campus, comme Portland sur la côte ouest.

Comme en 1968, les fontaines à eau sont aujourd'hui érigées en symbole pacifique. Les défenseurs d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas veulent prôner la non-violence, en opposition aux matraques parfois utilisées par les forces de l'ordre. Des barricades ont même été dressées uniquement avec des bouteilles.

Avant les fontaines à eau, le symbole des pastèques

Cet objet du quotidien est devenu viral sur les réseaux sociaux et il est maintenant détourné. Une photo de Malcolm X, leader afro-américain, regardant par la fenêtre, a été retouchée : au lieu d'une mitrailleuse, il tient dans ses mains une grosse bonbonne d'eau. Des fontaines figurent aussi à la place des 50 étoiles du drapeau, sur des autocollants appelant à rejoindre la mobilisation. "Les internautes les qualifient déjà d'icône révolutionnaire, ce qui laisse supposer un impact durable", analyse Owen Carry, interrogé par The Guardian et éditeur du site Know my meme, répertoriant les phénomènes internet.

La colère d'une partie de la jeunesse américaine s'est propagée jusqu'en France. Certaines universités ont été bloquées cette semaine dans l'Hexagone mais les contestataires ne se sont pas emparés de ce nouveau symbole des distributeurs d'eau. Ailleurs, des artistes ont plutôt choisi de brandir des pastèques en soutien à la bande de Gaza. Pour une raison simple : elle reprend exactement les couleurs du drapeau palestinien.