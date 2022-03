États-Unis : premier discours sur l'état de l'Union de Joe Biden dans une Amérique ultra-divisée

Le président américain aurait sans doute préféré évoquer une sorte de retour à la normale pour des Américains, las de la pandémie et démoralisés par une forte poussée de l'inflation. Ce week-end, il a d'ailleurs été décidé que les parlementaires ne portent plus de masque dans l'enceinte du Capitole. Mais en arrivant dans l'imposant bâtiment, cette nuit, le président sera confronté à une autre vision : les barrières qui ont protégé l'édifice pendant six mois après son attaque, le 6 janvier 2021, par des partisans de l'ancien président Donald Trump, ont fait leur retour pour son discours.

De quoi rappeler cruellement au président que sa promesse de réconcilier une Amérique ultra-divisée est bien lointaine, alors que samedi encore, Donald Trump s'est fait acclamer par ses fans lors de la grande convention annuelle des conservateurs américains.