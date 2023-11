États-Unis : premier vol pour le "B-21 Raider", le nouveau bombardier furtif de l'US Air Force

"Le B-21 Raider est en cours d'essais en vol", a fait savoir en fin de semaine la porte-parole de l'Air Force, Ann Stefanek. Ces tests doivent contribuer à la finalisation d'un appareil développé avec la plus grande attention outre-Atlantique. Et qui vise à fournir "des capacités de frappe pénétrantes, à longue portée et capables de survivre pour dissuader les agressions et les attaques stratégiques contre les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires", a ajouté la représentante de l'armée.

Ce bombardier est le premier à être mis au point par les Américains depuis plus de 30 ans. Un programme militaire sensible puisqu'il est entièrement classifié. Northrop Grumman et l'Air Force ont tenté au maximum de protéger les détails du développement, afin d'empêcher la Chine d'accéder aux technologies utilisées pour sa construction. Washington souhaite empêcher Pékin de construire une version similaire de cet avion de pointe, la Chine ayant déjà par le passé copié une série de systèmes d'armement avancés américains, comme ceux du chasseur F-35.