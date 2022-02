Tesla : rappel massif aux États-Unis

Une mesure de précaution. Tesla a décidé, le 27 janvier dernier, d'engager le rappel aux États-Unis de près de 54.000 véhicules. Les modèles concernés sont des Model 3 construits entre 2017 et 2022, des Model S (2016-2022), des Model X (2016-2022) et des Model Y (2020-2022). Ils sont tous équipés du système d'aide à la conduite FSD Beta, et notamment de la fonctionnalité "arrêt roulant". Intégrée depuis le 10 octobre 2020, celle-ci permet à une voiture de poursuivre sa course après un panneau "Stop" s'il se déplace à moins de 9 km/h, si aucun autre véhicule, cycliste ou piéton n'a été détecté à l'intersection, si la vitesse des autres routes de l'intersection est limitée à 50 km/h et si la visibilité est suffisante.