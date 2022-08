États-Unis : présent à l'assaut du Capitole, un homme armé tué après avoir tenté de pénétrer dans des bureaux du FBI

Il était présent dans la foule le jour de l'émeute au Capitole. Un homme armé, habillé d'un gilet pare-balles, a été tué, jeudi 11 août, à l'issue de plusieurs heures de confrontations avec les forces de l'ordre, après avoir tenté de pénétrer "par effraction" dans un bâtiment du FBI à Cincinnati, dans l'Ohio. Les faits se sont produits alors qu'une spectaculaire perquisition, menée par les autorités fédérales, au domicile de Donald Trump en Floride, lundi 8 août, a déchaîné les milieux d'extrême droite.

"L'alarme s'est déclenchée et des agents armés du FBI sont arrivés, et le suspect s'est enfui", a indiqué dans un communiqué la police fédérale. L'homme a fait usage d'un pistolet à clous et brandi une arme semi-automatique de type AR-15, avant de s'enfuir en voiture. Une course poursuite s'est alors engagée. "Une fois que le véhicule s'est arrêté, il y a eu un échange de coups de feu entre les policiers et le suspect", a précisé un porte-parole de la patrouille d'État de l'Ohio.