États-Unis : Joe Biden face au Congrès le 7 mars pour son discours sur "l'état de l'Union"

Comme le veut la tradition, le président de la Chambre des représentants a invité le président américain à délivrer son discours sur l'état de l'Union. Il s'agira, le 7 mars, de la dernière prise de parole de Joe Biden devant le Congrès avant l'élection présidentielle de novembre prochain. Ce discours est traditionnellement l'occasion pour le Président de mettre en avant sa politique.

Ce sera son dernier discours devant le Congrès avant l'élection présidentielle. Samedi 6 janvier, le président américain, Joe Biden, a annoncé qu'il prononcerait son traditionnel discours sur l'état de l'Union ("State of the Union") le 7 mars prochain. Chaque année, le locataire du Bureau ovale profite de cette grande allocution pour faire un point général sur sa politique.

Selon la tradition, le président américain a accepté l'invitation lancée juste auparavant par le président de la Chambre des représentants. Depuis octobre dernier, il s'agit du républicain Mike Johnson, et ce, après plusieurs semaines de chaos.

"Au moment où notre pays fait face à des défis, c'est mon devoir solennel de vous inviter à vous adresser à une session plénière du Congrès le jeudi 7 mars afin que vous puissiez, comme le stipule la Constitution, rendre compte de l'état de l'Union" avait écrit M. Johnson. "J'ai hâte, M. le Speaker", a répondu Joe Biden sur X (ex-Twitter) quelques heures après.

Cette allocution revêtira une importance particulière en cette année électorale. La date choisie est surtout le surlendemain du "Super Tuesday", l'une des étapes cruciales dans la course des primaires pour désigner le candidat des deux grands partis à l'élection présidentielle. Classiquement, le "State of the Union" a lieu dans les dernières semaines de janvier ou début février.