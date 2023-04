Présidentielle 2024 : Robert Kennedy Jr, le neveu de "JFK", se lance dans la course à l'investiture

Dans la foule de son meeting, plusieurs de ses militants portaient des casquettes démocrates. Mais aussi anti-vaccins : cet avocat spécialisé dans les questions environnementales est en effet connu depuis 2005 pour propager des théories complotistes sur ces médicaments.

En septembre 2020, Robert Kennedy avait par exemple affirmé sur Instagram qu'un vaccin contre la grippe était plus mortel que le Covid-19. Ces affirmations, relayées par de multiples autres comptes, avaient été dénoncées comme erronées par les services de vérification des réseaux sociaux. Puis, quatre mois plus tard, il avait affirmé que la légende de baseball Hank Aaron, mort dans son sommeil à 86 ans, était décédée à cause d'une injection du vaccin Moderna deux semaines plus tôt.