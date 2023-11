Etats-Unis : à un an de l'élection, Biden à la peine dans les sondages face à Trump

Ces prédictions à un an de l'élection restent tout de même défavorables à Joe Biden. Selon le New York Times, les deux tiers de l'électorat considèrent que le pays évolue "dans la mauvaise direction" et 59 % désapprouvent la manière dont il mène son rôle de président. De plus, 71 % des sondés estiment que Joe Biden, qui fêtera ses 81 ans le 20 novembre prochain, est "trop vieux pour être un président efficace".

Joe Biden perd notamment du terrain chez les jeunes, avec seulement 41 % de la tranche d'âge 18-29 ans décidée, de manière définitive ou probable, à voter pour lui, contre 40 % pour Donald Trump. "Les groupes démographiques qui ont soutenu M. Biden avec des écarts écrasants en 2020 sont aujourd'hui beaucoup plus disputés", notamment les communautés hispaniques et afro-américaines, relève le New York Times.

Le sondage indique également que les votants ayant participé à l'enquête font davantage confiance à Donald Trump qu'à Joe Biden sur plusieurs sujets, comme l'immigration, la sécurité nationale, l'économie ou encore le conflit israélo-palestinien.