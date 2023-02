Présidentielle américaine : Fox News a donné écho aux mensonges de Donald Trump, admet son patron

Le magnat des médias conservateurs Rupert Murdoch a reconnu devant la justice américaine que sa télévision Fox News avait donné écho aux mensonges de Donald Trump et de ses soutiens, qui affirmaient fin 2020 que la présidentielle leur avait été volée, selon un document judiciaire.

Ainsi, du soir du scrutin à l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, Murdoch et ses cadres de Fox News avaient dénoncé et moqué - mais uniquement en privé, jamais à l'antenne - les mensonges du clan "trumpiste" sur une prétendue élection volée. Ces révélations sont contenues dans des courriels et textos entre dirigeants de Fox et News Corporation versés au dossier d'une plainte pour diffamation contre la télévision, intentée par un fabricant de machines électroniques de vote, Dominion Voting Systems.