2024 : Donald Trump survole les sondages, malgré ses déboires judiciaires

Ses déboires judiciaires ont beau augmenter, sa base électorale reste intacte. Six mois avant la primaire républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine 2024, Donald Trump s'impose comme le candidat favori, selon un dernier sondage publié lundi par le New York Times et Siena College. Et l'écart a même tendance à se creuser avec le numéro 2, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qu'il devance désormais de 37 points.

"Je suis la première personne inculpée à devenir encore plus populaire", s'est d'ailleurs récemment amusé l'ancien président américain dans l'Iowa.