Primaire républicaine : qui est Vivek Ramaswamy, ce candidat radical désigné comme le "Trump 2.0" ?

Les positions qu'il affiche sur de nombreux sujets sont plus radicales que celles de Donald Trump, et beaucoup moins ambiguës. La stratégie agressive de ses adversaires lors du débat du 23 août lui a donné autant d'occasions de les marteler. Il estime ainsi que le "changement climatique est un canular", promet de couper les financements à l'Ukraine pour les réaffecter à la protection des frontières américaines, veut fermer le ministère de l'Éducation, et appelle à brûler du charbon sans états d'âme. Il pilonne régulièrement la laïcité et exalte la civilisation "judéo-chrétienne", pour essayer de s'attirer les faveurs de la droite chrétienne conservatrice, pour laquelle sa confession hindoue pourrait être rédhibitoire.

Les électeurs républicains semblent apprécier : au surlendemain du débat, il atteignait les 11% des intentions de vote pour les primaires. Sa courbe dans les sondages, ascendante depuis son entrée en campagne, se détache maintenant nettement de celui avec qui il était côte à côte depuis un mois, l'ancien vice-président Mike Pence. Mieux, elle pourrait bientôt croiser celle de l'outsider n°1 de Trump, le gouverneur De Santis, qui n'en finit pas de chuter, dégringolant jusqu'à 14% d'intentions de vote.

Les cinq autres candidats plafonnent à 5%, tandis que Donald Trump plane loin au-dessus de la mêlée avec 58%. Signe qu'il vient d'émerger des profondeurs où sont englués tous les prétendants dont le nom n'est pas Trump, et que le débat lui a fait gagner en visibilité, la star du rap Eminem vient d'enjoindre Ramaswamy de ne plus utiliser sa musique pendant sa campagne. Car le diplômé de Harvard et de Yale a aussi une passion secrète pour le rap.