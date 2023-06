États-Unis : prison à vie pour l'auteur d'une fusillade dans une discothèque LGBT

Après avoir entendu Anderson Lee Aldrich, auteur d'une tuerie dans une boîte de nuit LGBT+ dans l'ouest des États-Unis, le 19 novembre 2022, le juge a prononcé une peine de prison à perpétuité. Armé d'un pistolet et d'un fusil d'assaut, ce jeune de 23 ans avait ouvert le feu dans le "Club Q", à Colorado Springs, faisant cinq morts et 18 blessés. Il avait ensuite été maîtrisé par deux clients qui l'avaient plaqué au sol et désarmé.