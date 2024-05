Premier ex-président américain déclaré coupable au pénal, Donald Trump dénonce une "honte" et entend faire appel "dès que possible". Sa peine ne sera communiquée que le 11 juillet, quatre jours avant l’ouverture de la convention qui doit officiellement faire de lui le candidat des Républicains pour la présidentielle de novembre. Désormais criminel aux yeux de la loi, le septuagénaire n’aura pourtant pas à abandonner son rêve de retrouver la Maison Blanche.

Les États-Unis n’avaient jamais vu ça. Un de ses anciens présidents, le 45e, condamné au pénal. Donald Trump a été reconnu coupable, jeudi 30 mai à New York, de la totalité des 34 chefs d’accusation dans l’affaire de paiements dissimulés à l’ancienne star du X Stormy Daniels pour qu’elle n'ébruite pas leur liaison avant la présidentielle de 2016. Si le septuagénaire est resté stoïque à la lecture du verdict, il n’a pas mâché ses mots en sortant de la salle d’audience. Martelant être "innocent", il a dénoncé un procès "truqué". "C’est une honte", a-t-il lâché avec beaucoup d’assurance.

Car malgré sa condamnation, Donald Trump sait que son avenir politique n’est pas en danger. "Trump est maintenant un criminel condamné. Il peut encore se présenter à l’élection présidentielle", résume CNN. Rien sur le plan judiciaire ne l’empêcherait non plus de l’emporter, rappelle le média américain qui cite le professeur de droit à l’Université de Californie Richard L. Hasen. "Légalement, rien ne change pour son statut de candidat. La Constitution ne prévoit que des conditions limitées pour se présenter à une élection (être âgé d'au moins 35 ans, être né citoyen et résider aux États-Unis depuis au moins 14 ans)", explique-t-il.

Jusqu'à 4 ans de prison ferme… en théorie

Donald Trump connaîtra sa peine le 11 juillet, soit quatre jours avant la convention de Milwaukee qui doit l’introniser officiellement candidat républicain au scrutin du 5 novembre. L'un de ses avocats, Todd Blanche, a annoncé sur CNN un "appel dès que possible", au plus tôt après cette date. Son équipe dispose d'un mois pour notifier son intention, et ensuite de plusieurs mois pour le faire officiellement. Cet appel aura très probablement un effet suspensif sur sa peine, en particulier en cas de prison.

Car le milliardaire risque en théorie de la prison ferme, les falsifications de documents comptables étant passibles au maximum de quatre ans d'emprisonnement dans l'État de New York. Mais face à l'absence d'antécédents judiciaires au pénal du prévenu, qui aura 78 ans au moment du prononcé de la peine, le juge devrait plutôt le condamner à du sursis probatoire, ou à des travaux d'intérêt général, ainsi qu'éventuellement à une amende, souligne l’AFP.

Une peine de prison pourrait toutefois le priver de son droit de vote en Floride, où il réside à Mar-a-Lago. CNN note que cet État du sud "interdit aux criminels de voter tant qu’ils n’ont pas purgé l’intégralité de leur peine et qu’ils n’ont pas payé les amendes associées". Mais si le prévenu a été condamné en dehors de l’État, ce dernier s’en remet aux conditions prévues par l’État où la condamnation a été prononcée.

Une loi votée en 2021 à New York stipule que les personnes condamnées pour un crime "retrouvent leur droit de vote à l’issue de leur peine d’emprisonnement". Donald Trump serait donc uniquement dans l’incapacité de voter en Floride s’il est derrière les barreaux au moment du scrutin du 5 novembre.

En cas de victoire face à Joe Biden, Donald Trump pourra réinvestir la Maison Blanche dès janvier 2025. Il ne pourra en revanche ni se gracier ni ordonner l'abandon de ces poursuites puisqu'il s'agit d'une procédure de l'État de New York et non pas fédérale. Le principal intéressé n’a déjà les yeux tournés que vers le 5 novembre qui constitue pour lui "le vrai verdict".