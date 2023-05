Qu'est-ce que le "Titre 42", ce dispositif migratoire américain dont la fin promet d'être "chaotique" ?

Le ministre américain de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a reconnu lui-même qu'il était possible que "les jours et semaines à venir" soient "très difficiles", confirmant que les autorités observaient déjà "un nombre élevé d'arrivées dans certains secteurs". Pour tenter d'y répondre, l'État fédéral a mobilisé "plus de 24.000 agents et forces de l'ordre" à la frontière, en plus de 4000 militaires.

Le président Joe Biden, qui vient tout juste d'annoncer sa candidature pour 2024, tente de son côté de maintenir un numéro d'équilibriste, tenant à afficher une politique migratoire équilibrée, entre message d'humanité et discours ferme. Les associations de défense des migrants lui reprochent de mener une politique migratoire pas si différente de celle de Donald Trump, tandis que face à lui, les républicains l'accusent d'avoir transformé la frontière en "passoire". Son prédécesseur a déjà prédit que ce jeudi sera "un jour d'infamie".