Quand Joe Biden confond Emmanuel Macron avec... "Mitterrand d'Allemagne"

Lors d'un meeting donné dans le cadre des primaires démocrates, le président des Etats-Unis a confondu Emmanuel Macron et... François Mitterrand. Joe Biden a également suscité les moqueries en associant le président français à l'Allemagne.

Joe Biden poursuit sa course à l'investiture démocrate. Dimanche, le président des États-Unis était à Las Vegas pour un meeting au cours duquel il a fait une nouvelle bourde qui est peut-être passée outre-Atlantique, mais fait réagir ce mardi à Paris. Racontant une anecdote survenue en 2021 lors d'un sommet du G7 en Angleterre, le président des États-Unis a déclaré : "Je me suis assis et j'ai dit : 'L'Amérique est de retour'. Et Mitterrand d'Allemagne..., je veux dire de France, m'a regardé et m'a dit : 'Pour combien de temps êtes-vous de retour ?'".

Une bourde à plusieurs niveaux puisque voulant évoquer Emmanuel Macron le président des États-Unis a invoqué François Mitterrand, président entre 1981 et 1995, mort en 1996, et il l'a associé à l'Allemagne plutôt qu'à la France. Dans le compte rendu du meeting diffusé par la Maison blanche, le nom Mitterrand a été barré, remplacé par Macron.

Les bourdes de Joe Biden sont scrutées à la loupe par ses opposants, notamment les soutiens de Donald Trump, qui mettent en avant son âge et sa condition physique pour discréditer une nouvelle candidature à la Maison blanche. L'une des dernières en date date de fin janvier : Joe Biden avait évoqué Donald Trump en le présentant comme "un président en exercice". Là aussi, les services du président avaient cherché à rectifier le tir dans la retranscription de l'allocution, notamment en ajoutant le mot "ancien" devant "président". En juin dernier, le président avait conclu une prise de parole consacrée à la lutte contre la violence par armes à feu par l'expression "God save the Queen".