VIDÉO - Quand la CIA cherche à recruter des Russes... pour en faire des espions

L'agence a précisé qu'elle espérait entrer en contact avec des personnes travaillant dans les domaines du renseignement, de la diplomatie, de la science, de la technologie et cetera, mais aussi qu'elle était intéressée par toutes sortes de renseignements, y compris politiques et économiques. "La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité. Vos informations peuvent être plus précieuses que vous ne le pensez", écrit-il dans cet extrait promotionnel, qui a déjà récolté un million de vues sur Twitter en une poignée d'heures.