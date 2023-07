Quand une Nintendo Switch permet de retrouver une ado américaine enlevée par un pédocriminel

Quand la technologie sauve une vie. Enlevée l'été dernier en Virginie, une jeune Américaine a été retrouvée au bout d'une dizaine de jours, révèle la chaîne ABC15 Arizona. Malgré les importants moyens mobilisés après sa disparition, l'adolescente de 15 ans a été retrouvée de manière improbable : au moyen de sa Nintendo Switch.

Tout a commencé au moment où la victime s'est liée d'amitié avec Ethan Roberts, un pédocriminel de 28 ans. Le suspect se serait alors rendu au domicile de la jeune fille et l'aurait kidnappée le 3 août 2022. Dans la foulée, il l'aurait forcée à réaliser des actes sexuels, rapporte la presse locale, s'appuyant sur des archives judiciaires locales. "Elle a beaucoup souffert pendant ces quelques jours", assure Keitra Coleman, une bénévole du groupe Hear Their Voices, spécialisé dans l'aide des enfants disparus et exploités, rapidement venue proposer son aide dans les recherches.