Quatrième inculpation pour Donald Trump : où en est l'ancien président de ses déboires judiciaires ?

Le 30 mars dernier, ce fut un coup de tonnerre : pour la première fois, un ancien président américain était inculpé dans une affaire criminelle. Les images de la comparution de Donald Trump au tribunal quelques jours plus tard, sur le banc des accusés, avaient fait le tour du monde. Quatre mois plus tard, c'est presque la routine, et le candidat Trump survole les sondages en vue des primaires républicaines, loin devant ses concurrents.

Après cette quatrième inculpation ce lundi 14 août, pour tentative de manipulation de l'élection présidentielle dans l'État de Géorgie, il a de nouveau dénoncé la "chasse aux sorcières" qui le viserait, sur sa plateforme Truth Social.

Argent versé à une ancienne star du X, dossiers classifiés découverts chez lui, tentatives pour inverser le résultat de l'élection présidentielle... Les affaires s'accumulent, et Donald Trump les confond habilement auprès de son électorat comme une même conspiration pour l'empêcher de retourner à la Maison-Blanche. TF1info fait le point sur ces quatre affaires distinctes qui accablent l'ancien président.